Уничтожение вертолетами иностранной бронетехники ВСУ попало на видео «РВ» показала кадры уничтожения бронетехники ВСУ на Времевском направлении вертолетами Ка-52

Фото: МО РФ

Боевая работа Ка-52 «Аллигатор»

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения бронетехники ВСУ на Времевском направлении. По данным канала, удары наносились экипажами разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что иностранная бронетехника была уничтожена прямым попаданием с использованием тепловизора.

Как сообщалось ранее, украинские военные отступили с поля боя в районе Орехова после мощного удара со стороны артиллерии ВС РФ. При этом отмечается, что украинцы бросили бронетехнику, в том числе не менее десяти танков и американских бронемашин M2 Bradley. Предполагается, что целью наступления противника был прорыв обороны в зоне ответственности 291-го полка армии России.

Российским военным также удалось уничтожить первый эвакуатор танков из Германии, переданный Украине. Инженерная машина разграждения Bergepanzer 3 ARV была подорвана противотанковой ракетой. Отмечается, что в момент удара рядом с машиной находились операторы БПЛА ВСУ, однако они не пострадали в результате атаки, так как эвакуатор принял на себя основной удар.