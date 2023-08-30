Уничтожение украинского БМП Bradley российскими морпехами попало на видео WarGonzo: российские морпехи уничтожили БМП Bradley в ходе боев с ВСУ

Фото: МО РФ

Морпехи Вооруженных сил России уничтожили боевую машину пехоты Bradley, переданную Украине западными партнерами, сообщает Telegram-канал WarGonzo. На кадрах, опубликованных каналом, видно, как по бронированной машине было нанесено несколько ударов, один из которых оказался для нее фатальным. Подчеркивается, что украинские войска готовили БМП к эвакуации, чего морпехи не желали допускать. Уничтоженный Bradley восстановлению не подлежит.

Британская газета Guardian сообщала, что солдаты Вооруженных сил Украины начали чаще жаловаться на военную технику, переданную Киевом странами НАТО. По словам военнослужащих 32-й бригады ВСУ, Запад отправляет Украине старые бронемашины М113, которые использовались еще во время войны во Вьетнаме. Они были разработаны американскими конструкторами в 1950-х годах. В то же время более современные БМП Bradley также не позволили ВСУ переломить ситуацию на фронте. Российские войска успешно уничтожают их с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).

Как сообщалось ранее, авиация Черноморского флота РФ уничтожила четыре быстроходных военных катера ВСУ с десантом на борту. По данным Министерства обороны России, потери противника составили до 50 человек.