Уничтожение украинского блиндажа в районе Соледара попало на видео РИА Новости: ВС России уничтожили блиндаж ВСУ в районе Соледара

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие успешно уничтожили блиндаж с солдатами Вооруженных сил Украины в районе Соледара, сообщает РИА Новости. По данным агентства, удар по позиции украинских военных наносился с применением FPV-дрона, управляемого с помощью специальных очков. Министерство обороны России информацию не комментировало.

Блиндаж ВСУ был обнаружен разведчиками 200-й бригады Вооруженных сил России неподалеку от украинского наблюдательного пункта. Отмечается, что он использовался в качестве укрытия во время обстрелов или для работы операторов БПЛА. На кадрах, опубликованных агентством, видно, как российский беспилотник медленно подлетает к позициям украинских войск, после чего влетает прямо в блиндаж.

Представители Министерства обороны России ранее сообщили о нанесении удара по группе украинских военнослужащих, затаившихся в лесополосе. Уверенные в своей скрытности солдаты попытались пробраться через густую растительность, однако они были обнаружены операторами БПЛА. Через некоторое время на них был сброшен осколочный снаряд.

Российские военные также успешно уничтожили 155-мм гаубицу FH-70 иностранного производства, переданную Украине властями Италии в качестве военной помощи. По словам военкора Александра Коца, удар наносился военнослужащими отряда огневой поддержки «Вега».