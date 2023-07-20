Уничтожение танков ВСУ российскими вертолетами попало на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» подбили два танка Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным канала, сначала экипаж «Аллигатора» поразил один танк. После того, как его попытались эвакуировать вторым танком, его также подбили.

Ранее экипажи Ка-52 успешно нанесли удары по опорным пунктам ВСУ. Эти ударные вертолеты работают в круглосуточном режиме в смешанных группах, уничтожая колонны техники, в том числе танки и бронетранспортеры. Их прикрывают разведывательные Ми-8 «Ночной охотник» и Ми-8 с группой огневой поддержки на борту. По данным американского портала The Military Watch, российские вертолеты наносят наибольший урон технике, поставляемой Киеву Западом.

Командир батальона «Шторм Z» с позывным Али ранее заявил, что российская армия продолжает продвигаться на Запорожском направлении. Войскам удалось занять несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины, расположенных в районе села Каменского. По словам Али, украинцы несут тяжелые потери.