В Орле спасли «свидетеля» крепостного права Прокуратура в Орле приостановила уничтожение 162-летнего дуба

Фото: vk.com/proc_57

Прокуратура Орловской области приостановила спиливание 162-летнего дуба, посаженного в честь отмены крепостного права, и начала проверку ранее принятого решения об уничтожении дерева, сообщается на сайте регионального ведомства. Дуб имеет статус памятника живой природы и включен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. В начале октября часть ствола и крупная ветвь отломились, после чего районные власти решили от дерева избавиться.

Дуб черешчатый <...> посажен в 1861 году в связи с отменой крепостного права в Российской империи. <...> 04.10.2023 Комиссией по зеленым насаждениям при Территориальном управлении по Советскому району администрации г. Орла сделан вывод об аварийности дерева, в связи с чем администрацией г. Орла запланированы работы по его сносу без принятия мер к возможности сохранения. По поручению прокурора Орловской области Орловской природоохранной межрайонной прокуратурой по указанному факту организована проверка, — сообщили в ведомстве.

Во вторник, 7 ноября, ствол дерева обследовали специалисты. При этом присутствовали также председатель сертификационной комиссии, член Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Российской Федерации Сергей Пальчиков, работники Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

Ранее в Приморском крае контрабандисты пытались вывезти в Китай монгольский дуб на сумму 16,8 млн рублей. Злоумышленники подделали документы о законности заготовки древесины и получили разрешение на ее вывоз. Большая часть лесоматериалов уже была вывезена в Китай. Возбуждено два уголовных дела, суд арестовал имущество обвиняемых на 4,3 млн рублей.