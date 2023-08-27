Уничтожение итальянской 155-мм гаубицы FH-70 под Кременной попало на видео

Фото: t.me/mod_russia

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения под Кременной 155-мм гаубицы FH-70, полученной ВСУ в качестве военной помощи от Италии. Удар нанес отряд огневой поддержки «Вега». На кадрах виден столб густого дыма после поражения техники ВСУ.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых российский беспилотник нанес удар по затаившимся в лесополосе украинским военнослужащим. На видео показано, как солдаты пытаются пробраться сквозь густую растительность, однако через несколько секунд дрон скидывает на них осколочный снаряд.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения американской буксируемой гаубицы М777 беспилотником «Ланцет» на Краснолиманском направлении. На кадрах показано, как украинские военнослужащие пытаются замаскировать технику, однако российский дрон бьет прямо в цель барражирующим боеприпасом.

Ранее было опубликовано видео уничтожения БПЛА «Ланцет» французской самоходной гаубицы «Цезарь» на Южно-Донецком направлении. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник приближается к цели, после чего наносит точный удар.