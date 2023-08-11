Уничтожение испанского NTGS Alakran в зоне СВО впервые попало на видео Военкор Котенок показал видео уничтожения NTGS Alakran на Херсонском направлении

Фото: МО РФ

Уничтожение самоходного 120-мм миномета NTGS Alakran испанского производства в зоне СВО впервые попало на видео, которое в своем Telegram-канале опубликовал военкор Юрий Котенок. Российские бойцы поразили минометную систему из противотанкового ракетного комплекса.

Как пишет Котенок, кадры были сняты в районе населенного пункта Приднепровское на Херсонском направлении. На видео видно, как боевую машину с минометом поражают управляемой ракетой.

Самоходные минометы Alakran, разработанные испанской компанией New Technologies Global Systems, прежде еще не фиксировали на видео с различной поставленной ВСУ техникой западного образца, уничтоженной российскими войсками с начала спецоперации на Украине.

Минометная установка Alakran выполнена в виде модуля, приспосабливаемого к легкому автомобильному шасси повышенной проходимости, способен быстро открывать огонь после остановки и менять позицию без ущерба для дальности стрельбы. Скорострельность NTGS Alakran в первую минуту составляет 12 выстрелов, при нормальном режиме миномет производит по четыре выстрела в минуту.

Ранее на видео попало уничтожение украинского бронеавтомобиля «Казак» на Ореховском направлении. Бронемашину ВСУ подбили с помощью российского беспилотника «Ланцет».