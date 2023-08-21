Уничтожение БТР российским вертолетом Ка-52 попало на видео

Фото: МО РФ

Военно-комические силы РФ уничтожили украинский бронетранспортер на Южно-Донецком направлении, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его информации, техника противника была ликвидирована ударом управляемой ракеты, выпущенной вертолетом Ка-52.

На опубликованных кадрах пилот фиксирует цель, после чего начинает отсчет. В результате прямого попадания украинский бронетранспортер загорается. На кадрах с другого ракурса видно, что в воздух поднимается столб дыма.

Ранее бойцы ВС РФ рассказали, что на Запорожском направлении были уничтожены американские БМП Bradley. Российские военные сожгли их с применением ручных противотанковых гранатометов. Как уточнил командир роты с позывным Админ, американские машины планировали доехать до российских окопов. Чтобы этого не произошло, было принято решение об их ликвидации.

«Военкоры Русской Весны» также опубликовали видео уничтожения солдат Вооруженных сил Украины FPV-дронами. На кадрах можно заметить, как барражирующие снаряды попадают в укрытие украинских военных. По информации Telegram-канала, видео было снято под Ореховом на Запорожском направлении.