«В лесах»: бойцы ВС РФ ликвидируют украинские ДРГ под Курском ТАСС: российские солдаты ликвидируют диверсионные группы ССО ВСУ южнее Гуево

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне СВО

ВС России начали ликвидацию диверсионных групп Вооруженных сил Украины в Курской области, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Противостояние идет в лесах южнее села Гуево с силами специальных операций (ССО) противника. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Наши бойцы в лесах южнее Гуево уничтожают диверсионные группы ССО ВСУ. Их доукомплектовали за счет военнослужащих штурмовых подразделений, — отметил собеседник агентства.

До этого в Минобороны заявили, что ВС РФ продолжили проведение СВО на Украине после окончания пасхального перемирия. В частности, временный режим прекращения огня, объявленный российским президентом Владимиром Путиным 19 апреля, не действует с 00:00 по московскому времени 21 апреля.

Ранее сообщалось, что в российском приграничье фиксируется ожесточение боев. Как рассказал военный блогер Юрий Подоляка, после потери Олешни украинские солдаты сосредоточили все свои усилия по удержанию контроля над селом Горналь, чтобы закрепиться в Курской области. Как отметил блогер, ведение ВСУ боев на Белгородчине очень высоко ценится президентом Украины Владимиром Зеленским в медийном поле, поэтому за это умирают десятки его военнослужащих.