УМВД Брянской области объяснило слова генерал-майора о коррупции

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Слова начальника УМВД Брянской области генерал-майора Владислава Толкунова о том, что коррупция является важнейшей составляющей работы ведомства, были искажены и вырваны из контекста. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

Понятно, что всё это вырвано из контекста, смысл притянут за уши, всем понятно, что хотел сказать начальник, — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в Брянской области одни из лучших показателей в стране по раскрываемости коррупционных преступлений.

Накануне в СМИ появился фрагмент интервью Толкунова телеканалу «Брянская губерния», где он рассказывает о работе регионального УМВД. При этом он заявляет, что «коррупция — важнейшая составляющая нашей работы».

Как писал NEWS.ru, в конце января Минюст предложил прощать вынужденную коррупцию. Как сообщалось, коррупционные действия, совершённые при обстоятельствах непреодолимой силы, не будут считаться в России правонарушением. Поправки в законодательство разрабатывает Минюст совместно с МВД, Генпрокуратурой, СК и Минтрудом. Такими обстоятельствами могут являться санкции, бракоразводный процесс или иной форс-мажор, произошедший с чиновником, пояснил глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) России Кирилл Кабанов. В свою очередь депутат и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев считает, что отмена наказания за коррупционные нарушения укладывается в общую логику развития антикоррупционного законодательства.