«Умные» французские снаряды Bonus впервые заметили в зоне СВО Коц: ВСУ начали применять «умные» кассетные снаряды Bonus производства Франции

Военкор Александр Коц написал в своем Telegram-канал со ссылкой на источник, что ВСУ могли начать применять новые боеприпасы калибра 155 мм в зоне СВО. Он опубликовал кадры, на которых, предположительно, показаны «умные» кассетные снаряды Bonus производства Франции.

На Херсонском направлении, по всей видимости, подвезли противнику новую партию 155-го калибра, но в этот раз не все так просто. По нашим наблюдениям, применяются так называемые «умные» кассетные снаряды Bonus французского производства, — приводит Коц слова источника.

Собеседник журналиста отметил, что это опасный артиллерийский снаряд, который сам наводится на броню. По его словам, его применяют исключительно для ударов по тыловым районам. Источник предупредил, что при наличии соответствующей угрозы необходимо максимально отдаляться от бронированных объектов, а также багги и автомобилей.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил 20 марта, что власти Франции обсуждают возможность отправки европейских солдат в граничащие с Белоруссией районы Украины. По словам парламентария, у французского президента Эммануэля Макрона «очень решительный» настрой относительно отправки контингента на Украину.