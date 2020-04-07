Умерший от коронавируса житель Кубани занимался самолечением

Самолечение спровоцировало смерть от коронавируса 45-летнего жителя Лабинского района Краснодарского края. Мужчина слишком поздно обратился за помощью к врачам.
Несколько дней житель Кубани чувствовал себя плохо и пытался лечиться сам. Но после резкого ухудшения самочувствия больной был вынужден вызвать скорую,
В итоге врачи обнаружили у пациента внебольничную пневмонию. Ему немедленно сделали тест на коронавирус, который подтвердился.
На сегодня в Краснодарском крае официально заболевшими коронавирусом числится 61 человек, в том числе двухлетний ребёнок. Пятеро находятся на ИВЛ, состояние 22 ухудшилось, ещё 15 пошли на поправку.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Краснодарском крае зафиксирован первый смертельный случай от COVID-19. Данные о возрасте и сопутствующих заболеваниях погибшего не уточняются.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен