Умерший от коронавируса житель Кубани занимался самолечением

https://static.news.ru/photo/cca74d58-7930-11ea-8212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самолечение спровоцировало смерть от коронавируса 45-летнего жителя Лабинского района Краснодарского края. Мужчина слишком поздно обратился за помощью к врачам.

Несколько дней житель Кубани чувствовал себя плохо и пытался лечиться сам. Но после резкого ухудшения самочувствия больной был вынужден вызвать скорую, сообщает Пятый канал.

В итоге врачи обнаружили у пациента внебольничную пневмонию. Ему немедленно сделали тест на коронавирус, который подтвердился.

На сегодня в Краснодарском крае официально заболевшими коронавирусом числится 61 человек, в том числе двухлетний ребёнок. Пятеро находятся на ИВЛ, состояние 22 ухудшилось, ещё 15 пошли на поправку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Краснодарском крае зафиксирован первый смертельный случай от COVID-19. Данные о возрасте и сопутствующих заболеваниях погибшего не уточняются.