Экс-главу свердловского ГУВД похоронят с воинскими почестями

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Почетный караул

Бывшего главу ГУВД Свердловской области генерал-лейтенанта Владимира Воротникова похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге, сообщил URA.RU пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. Прощание состоится 4 октября.

Прощание с легендарным сыщиком состоится в предстоящую среду, 4 октября, в 10:00 в Храме-памятнике на Крови. После гражданской панихиды и церемонии отпевания траурный кортеж проследует на Широкореченское кладбище Екатеринбурга, где состоятся похороны. В последний путь его проводят со всеми воинскими почестями, как и положено, с оркестром и под троекратный оружейный салют, — рассказал Горелых.

Свердловский главк МВД оказывает помощь в организации похорон, отмечает агентство.

Воротников умер в больнице 1 октября. По данным источника URA.RU в силовых структурах, генерал перенес инсульт и несколько дней лежал в реанимации в тяжелом состоянии.

Горелых рассказывал, что Воротников принимал его на службу в ОВД, будучи еще начальником УВД Свердловска. По его словам, генерал успел воспитать целую плеяду талантливых руководителей гарнизона. Горелых отмечал, что в 1990-х Воротникову довелось командовать личным составом, когда в столице Среднего Урала едва ли не каждый день происходили криминальные разборки со стрельбой.

В феврале во Владимирской области в отделе МВД по Светлоярскому району был найден мертвым полицейский-водитель. СМИ писали, что страж порядка умер от огнестрельного ранения в голову. Медики установили, что смерть правоохранителя наступила мгновенно.