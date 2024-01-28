Умерла пострадавшая при отключении отопления 105-летняя жительница Балашихи MK.RU: в Подмосковье умерла 105-летняя пенсионерка после отключения отопления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Балашихе скончалась 105-летняя пенсионерка Вера Сомова, которая пострадала из-за отключения отопления, сообщает MK.RU. По его информации, женщина простудилась около месяца назад, когда в доме на несколько дней отключили батареи. Причиной смерти пенсионерки стала пневмония.

Как передает издание, женщина редко обращалась за помощью к медикам. В начале января врачи диагностировали у нее воспаление легких и назначили антибиотики. Женщина умерла 26 января: она лежала под капельницей в своей квартире, у нее отказало сердце.

Известно, что Вера Сомова во время Великой Отечественной войны работала в колхозе под Рязанью, после чего перебралась в Балашиху и долгие годы была секретарем в военном трибунале. По образованию она являлась юристом, гидрологом и садоводом. После выхода на пенсию она посвятила все свое время дачным делам и воспитанию внуков.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев пообещал модернизировать сферу ЖКХ после аварии в Климовске. Губернатор внес предложения о поправках в федеральные законы и встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Он подчеркнул, что данная сфера нуждается в особом контроле, чтобы жители были защищены от новых коммунальных проблем.