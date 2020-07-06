Умерла пермячка, парализованная после трагедии в «Хромой лошади»

https://static.news.ru/photo/ad45b488-bf8d-11ea-aedd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Пострадавшая 11 лет назад в результате пожара в пермском ресторане «Хромая лошадь» Ирина Пекарская скончалась в больнице. Таким образом, количество погибших в результате трагедии увеличилось до 157.

Как сообщает URA.RU, все эти годы пермячка была прикована к постели — во время пожара она получила тяжелую травму, от которой не могла оправиться. Похороны состоятся 8 июля в Березниках.

Причину смерти нам пока не сказали, — приводит издание слова матери погибшей.

Она отметила, что родственники последние три месяца не могли навещать Пекарскую из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что у пострадавшей в «Хромой лошади» появился шанс встать на ноги с помощью аппарата, который лечит тяжелые болезни. При этом брат Пекарской считал, что ситуация безнадёжная и готов был дать согласие на эвтаназию.

Как писал NEWS.ru, 5 декабря 2009 года в Перми произошёл крупнейший в России по числу жертв пожар. В ночном клубе «Хромая лошадь» погибли 156 человек. Трагедия произошла во время празднования годовщины клуба. При проведении пиротехнического шоу в помещении случился пожар. Люди не успели покинуть здание. Суд признал виновными в трагедии владельца клуба, устроителей шоу и инспекторов пожарного надзора, ранее проводивших проверки. Подсудимые были приговорены к лишению свободы и штрафам, наибольший срок заключения получил владелец клуба Анатолий Зак — 9 лет и 10 месяцев колонии.