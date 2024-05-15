Умерла на руках у спасателей: как искали пропавшую в Поволжье девочку

Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

В Ульяновской области пропавшую три дня назад 12-летнюю девочку нашли в лесном овраге. Сначала в СМИ сообщили, что она жива, но в итоге ребенок скончался на руках у спасателей. NEWS.ru рассказывает подробности трагичной истории.

Умерла от переохлаждения

Следственный комитет во второй половине дня 15 мая успел сообщить, что в Николаевском районе Ульяновской области нашли живой 12-летнюю девочку. Ее искали три дня. Девочка была обнаружена в овраге лесного массива.

«При активном участии волонтеров поисковых отрядов и добровольцев, пропавшая 12 мая девочка обнаружена в овраге лесного массива. В настоящее время принимаются меры к доставлению ребенка в медицинское учреждение», — сообщили в СКР и поблагодарили всех волонтеров за участие в поисках.

Но тут же за радостной новостью пришло другое сообщение: девочка скончалась при подготовке к транспортировке в медучреждение.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Улпресса» со ссылкой на волонтера поискового отряда «Лиза Алерт» пишет, что девочка подавала признаки жизни, хоть и была в крайне тяжелом состоянии. Умерла она, по его словам, от переохлаждения.

Обнаружили ее местные жители в 11 километрах от села Славкино, где проживала девочка. Администраторы соцсетей поискового отряда «Лиза Алерт» в Ульяновской области подтвердили, что школьница погибла. Информацию о смерти подтвердила и глава администрации Николаевского района Ольга Аблязова. Она отметила, что поиски осложняло отсутствие связи и особенности местности.

«Я лично вызвала скорую помощь, позже тело забрали следователи — на судмедэкспертизу. Первые сообщения СУ СК дали надежду, которая вскоре угасла, когда узнали, что сведения оказались ошибочны... Мы в отчаянии, страшно представить, что пережил ребенок в ужасные часы, когда умирал», — передает слова главы администрации 73online.

Искали с вертолетом

В поисково-спасательной операции приняли участие 316 человек, передает «Лиза Алерт». В том числе на помощь пришли волонтеры из Самарской, Пензенской и Московской областей, республик Мордовия и Чувашия.

14 мая к поиску присоединился пилот вертолета из вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел». Силами добровольцев и сотрудников служб были выполнены более сотни задач, общая протяженность треков, записанных пешими группами и автомобильными экипажами на второй день поисков составила 1949 км. Сызранские волонтеры использовали для поисков беспилотники.

Фото: Russian Emergencies Ministry/Global Look Press

Экс-депутат законодательного собрания Ульяновской области, предприниматель Андрей Шадышков, оказавшийся в числе волонтеров, рассказал 73Online, что из-за пересеченной местности, лесов, озер, болот собаки не смогли оказать полноценную помощь.

«Начали прочесывать труднодоступные участки небольшими группами по секторам. Одна из таких групп нашла ребенка», — рассказал бизнесмен.

Мама отправила на пилораму

По данным 73Online, 12 мая девочка не ушла гулять, как сообщалось сначала, а отправилась за отцом по заданию матери. Приемная мама попросила ее сходить за папой на пилораму, где тот работает. У девочки имелись особенности развития. Она была не социализирована, и никогда не гуляла без взрослых. В итоге несовершеннолетняя сбилась с курса и ушла в лес. Когда стало ясно, что ребенок пропал, опекуны позвонили в полицию. На поиски отправились односельчане, а после присоединились волонтеры. Благодаря камерам внешнего наблюдения удалось отследить путь девочки до леса, где и продолжились поиски.

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