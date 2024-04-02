Умерла известная оперная певица и народная артистка России В Якутии умерла оперная певица Нина Чигирева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скончалась оперная певица заслуженная артистка России Нина Чигирева, заявили в пресс-службе Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Она умерла на 70-м году жизни. О дате и месте панихиды ведомство обещает сообщить позже.

Природа одарила Нину Чигиреву голосом (меццо-сопрано) редкой красоты и обаяния. Якутская певица выступала не только на подмостках якутского музыкального театра, Театра оперы и балета, но и на лучших сценических площадках мира, покоряя своим талантом любителей классической музыки, — отметили в министерстве.

За свою карьеру Чигирева с выступлениями объездила полмира. Она выступала во Франции, Австрии, Швейцарии, Японии, США и странах СНГ. За выдающиеся достижения в области музыкально-театрального искусства оперная певица была награждена почетными званиями «Заслуженная артистка Якутии» (1989), «Народная артистка Якутии» (2000), «Заслуженная артистка РФ» (1993). Также она награждена орденом Дружбы народов, знаком отличия «Гражданская доблесть».

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