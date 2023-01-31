Четырехлетняя девочка зацепилась шарфом за горку и умерла

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четырехлетняя девочка, которая зацепилась шарфом во время катания с горки в детском саду № 180 в Екатеринбурге, скончалась в больнице, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам собеседника газеты, правоохранительные органы заведут уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ребенок умер в ночь на 31 января в палате детской больницы. Вероятно, будет возбуждено уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности», — сообщил источник.

Инцидент произошел 25 января, в тот день девочка застряла в ограждении горки на территории детсада. Она попыталась выпутаться, но шарф еще сильнее сдавил ее шею. После этого она потеряла сознание.

Ранее стало известно, что в Красноярске из окна девятого этажа выпал 11-летний раздетый мальчик. Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка, но он скончался в больнице. Трагедия произошла 30 января в жилом многоэтажном доме, расположенном на проспекте Металлургов.

В конце декабря в Санкт-Петербурге под окнами многоэтажного жилого дома на проспекте Ударников обнаружили тело девятиклассницы. Сотрудники полиции нашли в квартире девушки предсмертную записку, которую она оставила родственникам.