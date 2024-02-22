Умер водитель адвоката, ошибочно ставший целью киллера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госпитализированный после огнестрельного ранения в голову 41-летний гражданин Узбекистана скончался в больнице, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Мужчина случайно стал жертвой киллера, который должен был убить адвоката. Погибший работал у судебного защитника водителем.

Преступление произошло утром 20 февраля возле петербургской гимназии № 622. Киллер пустил водителю пулю в затылок. У пострадавшего был диагностирован отек головного мозга и внутричерепное ранение — пуля вошла в затылок и прошла до лобных долей. Следователи в ближайшее время утяжелят статью уголовного дела. Возле места нападения обнаружена гильза 9 мм.

Целью киллера петербургский бизнесмен и адвокат Виктор Патрушев. В недавнем прошлом Патрушев владел фирмой «Торис», которая занималась оптовой торговлей непродовольственными товарами. Известно, что Патрушев ранее менял фамилию. За его компанией значилось 26 товарных знаков, но сейчас их действие прекращено.

Собственница автомобиля Toyota Camry, которой управлял водитель, говорила, что не понимает, кому могло быть выгодно убийство наемного сотрудника. Она исключила возможность того, что напасть должны были на нее. Свидетелем нападения на водителя стала ее дочь.