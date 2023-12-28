Умер рабочий, пострадавший при атаке ВСУ на мост в Белгородской области Гладков: умер рабочий, пострадавший при атаке на мост в Грайворонском районе

Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области скончался рабочий, пострадавший при атаке дрона ВСУ на мост в Грайворонском городском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина умер в ночь на 28 декабря в реанимации от кардиогенного шока.

Сегодня ночью в реанимации в результате кардиогенного шока умер Сергей Николаевич, один из рабочих, которые пострадали во время вражеской атаки в Грайворонском городском округе. Врачи боролись за его жизнь до последнего, — рассказал губернатор.

Рабочие получили ранения в результате атаки ВСУ 23 декабря, когда занимались ремонтом дороги в Белгородской области. Сброшенное с дрона-камикадзе взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. Инцидент произошел между поселками Совхозный и Горьковский.

Первоначально речь шла о трех пострадавших. Позже Гладков сообщил, что ранения получили пять человек. Он уточнил, что врачи оказали помощь мужчине с осколочными ранениями и минно-взрывной травмой ноги. У второго пострадавшего зафиксировали ранения правой ноги и руки. Для дальнейшего лечения их перевели в городскую больницу Белгорода. Все остальные раненые также находятся под наблюдением медиков.