Умер пострадавший при обстреле ВСУ житель села под Курском Старовойт: скончался пострадавший при обстреле ВСУ житель села Гончаровка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель села Гончаровка в Курской области, который пострадал при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, скончался от полученных ранений, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования близким погибшего.

К сожалению, житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Благодарю медиков за их повседневную работу, терпение и борьбу за жизнь каждого пациента, — написал Старовойт.

Рано утром 11 марта Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли село Гончаровка в Курской области. По его словам, два человека получили ранения, им была оказана медицинская помощь. Как уточнил губернатор, один из жителей получил тяжелое ранение, другая жительница получила контузию. Старовойт отметил, что при атаке сильные повреждения получил дом, в котором проживали пострадавшие. Кроме того, осколками посечен личный автомобиль. Глава региона пообещал оказать собственникам содействие в восстановлении и ремонте имущества.

За день до этого ВСУ обстреляли село Гордеевка Кореневского района в Курской области. По словам Старовойта, украинская армия выпустила по населенному пункту минимум шесть снарядов. Пострадавших среди мирных жителей нет, добавил он.