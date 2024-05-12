Мирная жительница стала жертвой обстрела в Белгороде СК РФ: в результате обстрела Белгорода погибла мирная жительница

Фото: Елизавета Денисова/ТАСС

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Следственный комитет России сообщил о гибели женщины и ранении 29 человек в Белгороде и Белгородском районе в результате обстрела ВСУ. По предварительным данным, ранен один ребенок.

Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей Белгородской области и Донецкой Народной Республики, — говорится в Telegram-канале СК РФ.

28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Также в СК сообщили об обстреле украинскими националистами мирных кварталов Донецка. В результате ранения получили 12-летняя школьница и мужчина 1982 года рождения.

В населенном пункте Новотроицкое на территории Донецкой Народной Республики двое граждан на машине погибли из-за подрыва на взрывоопасном предмете. Женщина 1963 года рождения получила ранения.

Ранее появились кадры рядом с местом обрушения подъезда в одном из домов Белгорода. Люди оказались в ловушке третьего этажа поврежденного здания. Спасатели прибыли на место происшествия. В результате обрушения здание лишилось сразу 10 этажей.