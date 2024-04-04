Умер популярный петербургский блогер Умер популярный блогер Олег Гришаев, известный как Отец Олег

Умер популярный блогер из Санкт-Петербурга Олег Гришаев, известный под псевдонимом Отец Олег, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Он вел канал почти на 400 тысяч подписчиков, где рассказывал о вреде наркотиков. Отмечается, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.

33-летний блогер в прошлом употреблял наркотические вещества, но боролся с зависимостью, о чем рассказывал в своем блоге. У Гришаева остались жена и дочь от первого брака.

Как пишет «Фонтанка», мужчина скончался еще 29 марта. Прощание с ним прошло 3 апреля в городе Пушкин.

Ранее стало известно, что директора Domino Pizza нашли в подсобном помещении пиццерии в Москве мертвым и с гематомой на голове. Тело обнаружил повар пиццерии на улице Федосьино, он спустился в подсобку и нашел мертвым 23-летнего директора точки Александра Г. Сотрудники экстренных служб обнаружили на голове погибшего гематому.

Отмечается, что около тела в мусоре лежал пакет с веществом светлого цвета, которое отправили на экспертизу. Согласно предварительным данным, директор пиццерии умер от передозировки, но точную причину гибели установит судмедэкспертиза. Начата проверка.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.