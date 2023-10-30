Минздрав Дагестана опроверг информацию о гибели полицейского

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Распространенные ранее в соцсетях данные о гибели одного из полицейских, пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы, не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Что там у дагестанцев» со ссылкой на Минздрав республики.

Эту информацию подтвердила РИА Новости руководитель пресс-службы министерства Зарина Агмадова. По ее словам, все пострадавшие живы.

Ранее заместитель гендиректора по правовой работе махачкалинского аэропорта Мадина Пирмагомедова рассказала, что один из полицейских умер от ранения в голову. По ее словам, которые приводит Telegram-канал «Поток», протестующие бросали камни в стражей порядка.

У сотрудников аэропорта ушибы, в них бросали камнями. Но пострадали сильнее полицейские, один умер от ранения в голову, — сказала она.

Ранее аэропорт Махачкалы возобновил работу по принятию и отправке авиарейсов после массовых беспорядков. При этом часть рейсов направляется в другие города.

Накануне вечером более тысячи человек собрались возле аэропорта Махачкалы и протестовали против приземления самолета из Тель-Авива. Они полагали, что в нем находятся израильские беженцы. Часть протестующих выбежала на взлетно-посадочную полосу. В ходе беспорядков пострадали более 20 человек, в том числе сотрудники полиции. Стражи порядка задержали и доставили в отделы полиции 59 участников акции.

Глава Дагестана Сергей Меликов считает, что попытки дестабилизации обстановки в республике организуются из-за рубежа, в том числе с Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле придерживаются такой же точки зрения.