Умер пациент обстрелянной ВСУ больницы в Донецке

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пациент, получивший тяжелые ранения в результате обстрела ВСУ больницы в Донецке, умер от травм. Он получил черепно-мозговую и торакальную травмы, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

К сожалению, больной, получивший тяжелые ранения — черепно-мозговую и торакальную травмы — при обстреле корпуса № 6 больницы Калинина скончался, — написал политик.

Областная клиническая больница имени Калинина попала под обстрел в воскресенье, 18 декабря. Было зафиксировано три прямых попадания в 6-й и 7-й корпуса. По информации RT, выпущенная украинскими военными ракета попала в палату на втором этаже отделения нейрохирургии. Пациенты были эвакуированы из здания.

Ранее глава группы военных советников «Царские волки» в зоне военной операции на Украине, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видеокадры последствий обстрела Областной клинической больницы в Донецке. Известно, что никто из сотрудников медучреждения не пострадал.