Умер один из пострадавших при атаке дрона ВСУ в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что один пострадавший при атаке дрона ВСУ скончался

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из пострадавших в результате атаки дрона ВСУ на таможенный пункт в Брянской области скончался, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. Всего ранения получили четыре человека.

К сожалению, один из пострадавших скончался, — написал губернатор.

Он уточнил, что прилетевший с украинской стороны дрон сбросил взрывное устройство не на сам пункт пропуска «Троебортное», а на расположенный в непосредственной близости склад временного хранения.

Ранее сообщалось, что в московском институте хирургии имени Вишневского умерла 74-летняя женщина, пострадавшая при налете вертолетов ВСУ на поселок Климово в Брянской области в апреле. Она лишилась ноги и была отправлена в столицу для оказания медицинской помощи. Всего в результате атаки тогда пострадали восемь человек.