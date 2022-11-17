Умер один из подорвавшихся на мине в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из двух человек, накануне подорвавшихся на мине в Брянской области, скончался от полученных ранений, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богромаз. Второй пострадавший находится в больнице.

В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался. Второй мужчина доставлен в ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что в Брянске рядом с железнодорожными путями на станции Московской железной дороги (МЖД) Брянск-Льговский нашли мину «Лепесток». Прибывшие на место специалисты установили, что в мине отсутствовала взрывчатка. На движении поездов происшествие не повлияло.