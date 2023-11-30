Умер нижегородский сенатор Губернатор: умер сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев

Фото: council.gov.ru

Умер сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале. Причины смерти 61-летнего члена Совета Федерации не уточняются.

Легенда области. Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель... Просто от себя лично — очень хороший человек! У меня нет слов. У всех нас, кто хорошо его знал, дружил с ним, шок... ужасная трагедия, — написал Никитин.

Никитин напомнил, что за свою карьеру Лебедев работал на руководящих должностях в Нижновэнерго, Лукойле, был заместителем губернатора региона, а также руководил Федеральным агентством лесного хозяйства. Глава области выразил соболезнования семье сенатора.

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