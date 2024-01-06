Умер кот Виктор, которого не пустили в самолет из-за лишнего веса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Кот Виктор, которого осенью 2019 года не пустили на борт самолета авиакомпании «Аэрофлот» из-за лишнего веса, умер, сообщил владелец животного Михаил Галин на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, питомец прожил достойную жизнь.

Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор, — написал Галин.

В ноябре 2019 года житель Владивостока Галин, летевший из Риги домой через Москву, рассказал, как его кота по кличке Виктор при пересадке отказались пустить в салон самолета. Животное потребовали сдать в багаж, потому что он весил больше установленных авиакомпанией норм. Тогда Галин взвесил вместо Виктора другую кошку, чтобы ввести в заблуждение сотрудников аэропорта. В итоге они с питомцем успешно добрались до дома.

Ранее в Москве спасателям дважды пришлось спасать бездомного кота, застрявшего в электрическом щитке в подъезде дома на Шипиловской улице. Животное запуталось в проводах и не могло выбраться самостоятельно. В первый раз неравнодушные жильцы вызвали спасателей 3 января. Добровольцы «Спасрезерва» вызволили животное и передали его заявителям. Однако на следующий день кот вновь забрался в электрощиток, после чего спасатели вытащили животное и забрали себе.

До этого в Санкт-Петербурге спасатели были вынуждены проделать дыру в стене подъезда многоэтажки, чтобы спасти свалившегося в вентиляционную шахту кота. Хозяева поясняли, что, исследуя жилище, кот забрался в вентиляцию, пополз по трубам и провалился. В итоге животное отделалось испугом.