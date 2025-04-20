Умер единственный участник боев ВОВ в Херсонской области Сенатор Костюкевич: умер единственный боевой ветеран ВОВ в Херсонской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единственный проживавший в Херсонской области ветеран — участник боевых действий Великой Отечественной войны Семен Чумаченко умер в возрасте 98 лет, сообщил сенатор от региона Игорь Костюкевич в Telegram-канале. Он отметил, что вместе с командой не раз помогал пенсионеру в бытовых вопросах.

Скорбные вести пришли из Херсонской области. Умер Семен Михайлович Чумаченко. Он был единственным проживающим в Херсонской области ветераном — участником боевых действий Великой Отечественной войны, — написал Костюкевич.

Как рассказал сенатор, Чумаченко в селе Макаровка Каланчакского округа, на фронт ветеран попал юношей, в 17 лет. Будучи молодым человеком, Чумаченко стал сапером-разведчиком, сражался в частях 1-го Белорусского фронта, участвовал в освобождении Польши. Как рассказывал ветеран, его взяли в разведку, так как он был физически крепким, рос в семье кузнеца.

В ходе Берлинской наступательной операции 5 февраля 1945 года Чумаченко получил тяжелое ранение в ногу, конечность пришлось ампутировать. Мужчина был награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны I степени.

Ранее сообщалось, что в России умер один из последних ветеранов Советско-японской войны Степан Чернов. Как рассказал Telegram-канал Mash, мужчине было 98 лет, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.