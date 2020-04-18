Умер депутат Мособлдумы, у которого выявили COVID-19

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В 20 регионах России заинтересованы во внедрении систем распознавания лиц, которые задействованы в Москве для борьбы с нарушителями ограничительных правил.

Мы предложили российским регионам внедрить системы распознавания лиц нашего технологического партнёра NtechLab и получили множество отзывов, свидетельствующих о заинтересованности, — заявили в пресс-службе госкорпорации «Ростех» журналистам «Интерфакса». По словам представителей...