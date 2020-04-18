Умер депутат Мособлдумы, у которого выявили COVID-19

Депутат Мособлдумы Иван Жуков, у которого тест на коронавирус дал положительный результат, скончался в субботу. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
На совещании с членами правительства Московской области глава региона предложил наградить Жукова орденом посмертно.
Утром скончался, как все мы его звали, кто давно с ним знаком, Ваня Жуков, Иван Николаевич Жуков. Светлая ему память. Я думаю, что выражу общее мнение — наградить его орденом «За доблесть и мужество», — сказал Воробьёв в эфире «360»
К этому дню в мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек. Жертвами болезни стали свыше 154 тысяч человек. В России на 18 апреля — 36 793 подтверждённых случая COVID-19. За последние сутки заболели ещё 4785 жителей страны. 3057 пациентов выздоровели и выписались из стационаров. 313 заболевшим победить коронавирус не удалось. В Москве, где наибольшее число заразившихся, случаев коронавирусной инфекции сейчас 20 754. Выздоровели 1679 человек, 148 умерли.
Как писал NEWS.ru, ранее московский полицейский рассказал о «100% риске» заражения коронавирусом.