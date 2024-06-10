Умер дед, застреливший из трости врача-травматолога Союз писателей Татарстана сообщил о смерти 94-летнего Мисбаха Сахабутдинова

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Застреливший из трости врача 94-летний Мисбах Сахабутдинов ушел из жизни в деревне Новый Мусабай Тукаевского района Татарстана, сообщила член союза писателей республики Фаузия Байрамова в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Мужчину похоронят на местном кладбище. Смерть наступила 9 июня.

Мисбах Сахабутдинов провел за решеткой 4,5 года после того, как застрелил из трости в Набережных Челнах врача-травматолога Андрея Железнова. Преступление произошло девять лет назад на крыльце поликлиники № 4. Причиной конфликта стала тюбетейка, которую отказался снимать пациент. Сахабутдинов посчитал, что это не мешает обработать рану.

Доктор получил ранение в область сердца, но коллегам не удалось его спасти. У погибшего остались жена и дочь.

Суд приговорил Сахабутдинова к шести годам и трем месяцам колонии строгого режима после признания его вменяемым на психолого-психиатрической экспертизе. Мужчина отбывал наказание в Зеленодольском районе в отряде пенсионеров.

Ранее в Хакасии житель Черногорска ранил участкового полицейского, который прибыл на вызов, и умер по дороге в психиатрическую больницу. Правоохранителя вызвала соседка, пожаловавшись на нарушение общественного порядка.