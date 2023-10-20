Умер соратник Кадыровых Умер бывший пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Альви Каримов

В Чечне в возрасте 73 лет скончался бывший пресс-секретарь главы республики Рамзана Кадырова и помощник его отца Ахмата Кадырова Альви Каримов, сообщает издание «Чечня сегодня». Отмечается, что он ушел из жизни в своем родовом селе — Старые Атаги. По словам родственников покойного, он боролся с онкологией.

Отмечается, что Каримов занимал должность начальника Информационного управления главы и правительства республики с 2009 по 2020 года. Также работал собственным корреспондентом РИА «Новостей» и агентства «Интерфакс» на Северном Кавказе. Имел множество государственных наград.

В августе на 88-м году жизни скончался бывший руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов. Он подчеркивал, что всегда оставался на стороне первого президента и поддерживал его реформы. Вдова Ельцина Наина назвала ушедшего из жизни замечательным человеком и надежным соратником.

До этого в районе населенного пункта Пятихатки в результате обстрела Вооруженных сил Украины погиб военный корреспондент Ростислав Журавлев. Вместе с ним под огонь ВСУ попали сотрудники «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Они получили ранения. В ООН осудили атаку на журналистов.