Ульяновский губернатор с COVID-19 встретит Новый год в больнице

https://static.news.ru/photo/552a65b4-4b83-11eb-87e9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Морозов Фото: Сергей Морозов/vk.com

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов вынужден встречать Новый год в больнице. Накануне у него диагностировали коронавирус.

У политика зафиксирована пневмония и 40-процентное поражение лёгких. При этом он продолжает работать в удалённом режиме, передаёт 73online.ru. Главу региона по несколько раз в день подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В регионе планируют запустить новогоднее обращение губернатора к жителям. Для этого телевидение запустит записанную ранее речь.

Как сообщило правительство региона в своём Telegram-канале, врачи оценивают состояние Морозова как стабильное.

Как писал NEWS.ru, у главы Ульяновской области Сергея Морозова выявили коронавирусную инфекцию 25 декабря. Диагноз COVID-19 также подтвердился и у его жены.

Накануне Морозов сообщил подписчикам в Insagram, что перешёл на удалённый формат работы в связи с повышенной температурой и кашлем. На следующий день он поблагодарил жителей региона за многочисленные слова поддержки и сообщил, что у него диагностировали коронавирус и пневмонию.