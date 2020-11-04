Ульяновских чиновников отстранили от должностей после поездки в Ниццу

https://static.news.ru/photo/9470da5c-1eae-11eb-8e6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Scanella via imago-images.de/Global Look Press

Ульяновского министра агропромышленного комплекса Михаила Семёнкина и его супругу, главу администрации Чердаклинского района Марию Шпак, отстранили от должностей после появившейся информации о том, что чиновники летали во Францию на частном самолёте.

Семёнкина и Шпак отстранили от работы, потому что прокуратура начала проверку их путешествия в Ниццу на соответствие антикоррупционному законодательству, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Ранее министр подтвердил, что летал в Ниццу с женой. По его словам, издание, сообщившее об этом, негативно относится ко всей работе исполнительной власти области. Он рассказал, что попал во Францию, авиасообщение с которой приостановлено, через Лондон. После поездки он сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. При этом рейс в британскую столицу был регулярным, отдельный самолёт чиновник не выкупал. Семёнкин отметил, что готов сотрудничать со следствием и предоставить необходимые документы.

Накануне местное издание Ulnovosti сообщило , что министр и его жена летали во Францию на частном джете, потратив на это не меньше 6 млн рублей. По данным авиатрекеров, бизнес-джет польской авиакомпании летал из Ульяновска в Ниццу через Лондон.

Инцидент заинтересовал прокуратуру Ульяновской области. Ведомство проверит, нет ли в поездке Семёнкина и Шпак коррупционной составляющей. Глава региона Сергей Морозов потребовал разобраться в произошедшем, писал NEWS.ru.