Ульяновских чиновников отстранили от должностей после поездки в Ниццу

Ульяновского министра агропромышленного комплекса Михаила Семёнкина и его супругу, главу администрации Чердаклинского района Марию Шпак, отстранили от должностей после появившейся информации о том, что чиновники летали во Францию на частном самолёте.
Семёнкина и Шпак отстранили от работы, потому что прокуратура начала проверку их путешествия в Ниццу на соответствие антикоррупционному законодательству,
Ранее министр подтвердил, что летал в Ниццу с женой. По его словам, издание, сообщившее об этом, негативно относится ко всей работе исполнительной власти области. Он рассказал, что попал во Францию, авиасообщение с которой приостановлено, через Лондон. После поездки он сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. При этом рейс в британскую столицу был регулярным, отдельный самолёт чиновник не выкупал. Семёнкин отметил, что готов сотрудничать со следствием и предоставить необходимые документы.
Накануне местное издание Ulnovosti
Инцидент заинтересовал прокуратуру Ульяновской области. Ведомство проверит, нет ли в поездке Семёнкина и Шпак коррупционной составляющей. Глава региона Сергей Морозов потребовал разобраться в произошедшем, писал NEWS.ru.