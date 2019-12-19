https://static.news.ru/photo/e596f2b4-2282-11ea-a284-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Skovorodnikov/Russian Look

Экологическая обстановка в Красноярске исправляется благодаря вводу новых систем мониторинга загрязнителей, обновлению транспортного парка и модернизации производства предприятий, но «пока быстрого эффекта ждать не стоит», сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе губернатора края Александра Усса.

Улучшение экологической ситуации — одна из приоритетных задач для России, заявил Владимир Путин на пресс-конференции. По его словам, по городам, где сложилась самая неблагоприятная ситуация, в том числе по Красноярску, приняты отдельные программы.

Ранее NEWS.ru писал, что в эту зиму из-за малого количества осадков звери и птицы, которыми питается рысь, прячутся не в снегу, а в других местах, и дикой кошке к ним подобраться сложно. Об этом рассказали зоологи национального парка «Красноярские Столбы».