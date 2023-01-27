«Уловка МАГАТЭ»: в Запорожье опровергли данные о взрывах рядом с ЗАЭС Рогов: заявление МАГАТЭ о взрывах в районе ЗАЭС не соответствует действительности

Фото: Global Look Press/© Dmitry Grigoriev

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о том, что заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС не соответствует действительности и является провокацией. По его мнению, публикуя подобную информацию, агентство преследует определеные цели. Слова Рогова приводит РИА Новости.

Эта информация не соответствует действительности. Никаких взрывов, тем более мощных, в районе атомной станции не было. Очевидно, это какая-то хитрая игра или уловка МАГАТЭ, направленная на провокацию или какие-то шаги по дискредитации ситуации в регионе, — сказал представитель Запорожской администрации.

Он предположил, что МАГАТЭ может преследовать цель поставить под сомнение способность ВС РФ гарантировать безопасность и защитить атомную станцию от обстрелов.

По словам Рогова, ситуация на ЗАЭС остается штатной, радиационный фон находится в норме, там завершаются ремонтные работы на поврежденных при прошлогодних обстрелах открытом распределительном устройстве и линиях электропередачи.

Ранее стало известно, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали взрывы в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Об этом говорилось в сообщении на сайте организации. По словам специалистов, этот факт свидетельствует о военных действиях, ведущихся рядом с объектом.

В этой связи советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что информация представителей МАГАТЭ о мощных взрывах около Запорожской АЭС является провокацией. По его словам, это заявление было сделано для того, чтобы убедить мировую общественность, что Россия не может обеспечить ядерную безопасность.