Улицы Сочи оказались под водой из-за разлива реки В Сочи вышедшая из берегов река Мацеста подтопила дворы и машины

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В Сочи из-за сильного ливня из берегов вышла река Мацеста, сообщает в Telegram пресс-служба администрации города. Подчеркивается, что вода полилась по городу, зафиксированы подтопления жилых дворов и автомобилей. Кроме этого, в городе была повреждена сеть газопровода. О пострадавших информации нет. На месте работают аварийные службы.

Сегодня в районе 4 утра вследствие обильных осадков на реке Мацеста сработал датчик поднятия уровня воды, достигнута отметка «опасное явление». Здесь за час выпало не менее 15 мм. <...> Произошло подтопление дорожной инфраструктуры, придомовых территорий. <...> Стихия повредила сети газопровода. На местах работают аварийные бригады, — говорится в сообщении.

Всего к устранению последствий ЧС были привлечены 184 человека и 42 единицы техники. Также для обеспечения безопасности в городе были закрыты пляжные территории.

Ранее председатель регионального правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что число погибших в зоне затопления в достигло 17. Он отметил, что работам в зоне ЧС после подрыва Каховской ГЭС мешают проблемы со связью. Особенно это касается Алешкинского и Голопристанского округов. В связи с этим местные власти обратились за помощью к федеральным МЧС и Минцифры.