Город на юге России тонет в фекалиях Губернатор Голубев: в Новочеркасске устраняют последствия прорыва канализации

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Коммунальные службы Новочеркасска в Ростовской области устраняют последствия аварии на канализационном коллекторе, подача воды жителям проходит в штатном режиме, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. К работам подключены аварийные бригады, а также специалисты из Ростова-на-Дону, Азова и Таганрога, у которых имеется специализированная техника, включая каналопромывочную машину.

В Новочеркасске идут работы по ликвидации аварии на канализационном коллекторе диаметром 800 мм. В районе улицы Привокзальной на глубине 7,5 метра там образовался провал протяженностью шесть метров, — написал Голубев.

Губернатор подчеркнул, что водоотведение из домов новочеркассцев ведется в штатном режиме. Он поручил завершить аварийные работы как можно скорее и заверил жителей, что будет их информировать о происходящем.

В городе был введен режим чрезвычайной ситуации локального характера. Администрация Новочеркасска 12 января сообщила об ограничении движения транспорта в прилегающих к месту аварии районах до устранения последствий.

Город начало затапливать нечистотами с соответствующим запахом еще в начале января. Жидкие отходы появились в подъездах нескольких домов, а на одной из улиц жители соорудили помосты из досок. Некоторые родители передумали отправлять детей в школы на это время. Взрослые рассказали, что тоже с трудом пробираются сквозь неприятное «половодье», сообщал Telegram-канал Don Mash.

Под Новый год в подмосковной деревне забил фонтан с нечистотами и залил дома, а также приусадебные участки. Причиной стала коммунальная авария, ее удалось устранить лишь спустя несколько часов.