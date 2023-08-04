Улицы Грозного украсили цветами на солнечных батарейках

Фото: t.me/grozmerr

Улицы Грозного украсили светящимися цветами, которые работают на солнечных батарейках. Всего работники «Зеленстроя» к данному моменту установили более двух тысяч декоративных вазонов по всему городу. Как отметили в мэрии Грозного, это позволит украсить улицы не только в дневное, но и в ночное время, пишет EADaily.

Как уточняет издание, вазоны разместили на нескольких улицах. Среди них в том числе улица Абузара Айдамирова, которая ведет к Международному аэропорту Грозный имени Ахмат-Хаджи Кадырова, улицы Митаева и Лорсанова. Кроме того, светящиеся цветочные композиции установили у памятника Дружбы народов на проспекте Путина.

Благоустройство города также включает в себя высадку настоящих цветов. Всего за 2023 год на улицах появилось около 300 новых деревьев и 160 тысяч цветов.

В Австралии ранее появился голографический зоопарк, в котором вместо настоящих животных представлены их 3D-проекции. Территория поделена на несколько тематических зон. Экспозиции в том числе посвящены животным Африки, Арктики, а также подводному и доисторическому мирам с динозаврами. Для полного погружения в помещениях специально изменяют температуру воздуха.