Улицу в Петербурге оккупировали полчища крыс «Mash на Мойке»: жители улицы Чапаева в Петербурге не могут избавиться от крыс

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Крысы оккупировали дома и их подвалы на улице Чапаева в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, родители волнуются за детей, которые гуляют недалеко от домов. Кроме того, крысы уже не раз перегрызали провода припаркованных автомобилей.

По информации канала, с грызунами борются уже на протяжении трех лет, администрация отчитывается, что регулярно рассыпает отраву, однако это не помогает. Дворники признаются, что им приходится работать рядом с мусорной площадкой в плотных перчатках, потому что они каждый раз сталкиваются с огромным количестве животных.

Как пишет канал, несколько лет назад грызунов потревожила стройка элитного жилья на месте промышленного объекта, там разрыли котлованы и все крысиные норы. После этого животные начали спасаться и активно размножаться.

Ранее крыса поселилась над натяжным потолком в одной из квартир многоэтажного ЖК «Люберцы» на улице Озерной в Москве. На опубликованных кадрах видно, как грызун бегает по конструкции. Жильцы комплекса уже несколько месяцев жалуются на нашествие животных. Некоторые животные не боятся людей, врезаются им в ноги на лестничных клетках, после чего бегут дальше.