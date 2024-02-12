Уличные мероприятия запретили в Ленобласти из-за угрозы БПЛА Оперштаб Ленобласти запретил проводить мероприятия вне помещений из-за БПЛА

Фото: МО Украины

В Ленинградской области запретили проведение публичных мероприятий вне помещений в связи с угрозой диверсий с дронами, говорится в выписке из протокола заседания регионального оперштаба от 8 февраля. Дополнительные меры безопасности введены по поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, указано в документе.

В связи с осложнением <...> оперативной обстановки, связанной с возможными диверсиями с использованием беспилотных летательных аппаратов, <...> запретить проведение на территории Ленинградской области публичных мероприятий вне помещений, — говорится в выписке.

8 февраля пресс-служба правительства Ленобласти сообщила о введении запрета на проведение в регионе публичных акций вне помещений из-за «угрозы террористических акций и иных провокаций». Ограничения будут действовать до 1 мая 2024 года. Перед этим, в декабре 2023 года, власти региона отменили ограничение на проведение митингов, демонстраций и собраний.

18 января Минобороны РФ сообщило о первом перехвате украинского дрона над Ленобластью. По данным ведомства, БПЛА самолетного типа был сбит дежурными средствами ПВО в петербургском регионе около 01:30. Губернатор сообщал, что никто не пострадал, объекты инфраструктуры в регионе не получили повреждений.