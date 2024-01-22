Улица в Казани превратилась в реку после прорыва трубы

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

В Казани на улице Фатыха Амирхана образовалась река в результате прорыва подземных коммуникаций, сообщает Telegram-канал Baza. Из-за коммунальной аварии перекрыты несколько соседних улиц.

По информации канала, в ряде домов на улице Амирхана и пересекающейся с ней Чистопольской улице отключено водоснабжение. В устранении последствий аварии задействованы три бригады коммунальщиков и 16 единиц техники.

Горожане сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как из-под земли бьет ключом вода и разливается по улице. В ролике также заметен автомобиль, превратившийся в судно посреди образовавшейся реки. По словам жителей города, в районе теперь нет холодной воды.

В мэрии Казани объяснили ГТРК «Татарстан», что авария случилась на водопроводной сети, построенной в 1994 году. От воды отключили пять домов — жители могут оставить заявки на автоцистерны с водой.

На прошлой неделе произошел прорыв трубы на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде. В результате без отопления в мороз остались более 30 многоквартирных домов, в которых проживают около 10 тысяч человек.

В большом количестве коммунальных аварий в России этой зимой виноваты власти всех уровней, считает председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. По ее словам, Россия нуждается в модернизации коммунальной инфраструктуры, но это требует денег.