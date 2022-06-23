Улан-Удэ остался без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС

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Авария на Гусиноозерской гидроэлектростанции (ГРЭС) привела к отключению электричества в большей части Улан-Удэ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Читаэнергосбыта». В агентстве уточнили, что технические специалисты компании решают вопрос о переключении электропитания на резервную схему. Возобновление подачи электричества может произойти в течение двух часов.

По предварительной информации, из-за отключения на линии 220 кВт на Гусиноозерской ГРЭС отключилась электроэнергия в значительной части районов города Улан-Удэ. Энергетики принимают решение о переключении электропитания на резервную схему, — говорится в сообщении.

Авария на ГРЭС привела к массовому отключению светофоров в Улан-Удэ. В городе также перестали ходить трамваи.

Ранее власти Калининградской области решили временно перевести энергосистему региона в изолированный режим для проверки ее работы. Испытания будут проходить 25 июня с 09:00 до 18:00 по местному времени.