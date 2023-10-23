ВСУ будут бездумно бить ракетами ATACMS: новости СВО на утро 23 октября Последние новости об СВО на Украине

Фото: dvidshub.net

Киев может бездумно наносить по России удары американскими ракетами ATACMS, заявил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, это нужно принимать во внимание при выстраивании российской противовоздушной обороны.

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Вообще режим Зеленского — это как обезьяна с гранатой, они, возможно, бездумно будут наносить удары по всем объектам на территории Российской Федерации, до которых они смогут дотянуться. И это надо принимать во внимание, выстраивая противовоздушную оборону важных объектов, которых могут достичь эти ракеты. Я думаю, Министерство обороны справится с такой задачей, — подчеркнул собеседник агентства.

Киев получил небольшую партию этих ракет, но наверняка будет использовать ее «на полную», резюмировал Гагин. По его словам, США очевидно поставили ATACMS гораздо раньше, чем об этом стало известно, потому что военный бюджет в Штатах был принят давно, а иначе это было бы серьезным нарушением.

Главный страх США, ошибки Запада на Украине, неэффективное американское оружие

Вашингтон поддерживает Украину, чтобы не дать России захватить контроль над Европой, заявил член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит. По мнению Смита, Москва уже нарушает баланс сил благодаря своему влиянию в Восточной Европе.

Смит подчеркнул, что внеблоковый статус Украины несет для России историческую важность. Москва помнит вторжения Гитлера и Наполеона, пояснил эксперт, и потому стремится максимально обезопасить западные границы.

Фото: МО Украины

Запад допускает серьезную ошибку, продолжая оказывать поддержку киевским властям, сказал профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс. По его мнению, администрация президента США Джо Байдена и Европа с НАТО руководствуется исключительно политическими мотивами в украинском конфликте.

Он подчеркнул, что в данной ситуации речь идет не только о текущей администрации США, но и о политическом будущем лидеров Европы и НАТО. Для этих политиков украинский конфликт стал частью их собственных политических стратегий и амбиций, отметил Аткинс.

Американские танки Abrams оказались плохим выбором для боевых действий в зоне спецоперации на Украине. Одной из проблем оказался их вес. Кроме того, отмечается, что поставки американских танков начались слишком поздно, и их влияние на боевые действия ограничено из-за приближающейся зимы и периода распутицы.

Работа ВС России на Купянском направлении

Западная группировка Вооруженных сил России успешно отразила три атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По его словам, по противнику наносились точные удары артиллерии.

Подразделения Западной группировки Вооруженных сил РФ уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Купянском направлении, заявил Зыбинский. Также российские войска ликвидировали склад боеприпасов 60-й механизированной бригады противника в районе Огурцова, отметил он.

Глава пресс-центра сказал, что артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три минометных расчета в районах Петропавловки, Новоегоровки и Новоселовки. Общие потери противника составили до 20 военнослужащих. Также ВСУ лишились двух боевых машин пехоты и трех автомобилей.

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