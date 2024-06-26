Украинскую ракету сбили над российским регионом Смирнов: средства ПВО сбили ракету ВСУ над Курской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Средства противовоздушной обороны сбили ракету ВСУ над Курской областью, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Боеголовка была перехвачена в Дмитриевском районе, уточнил он.

Средствами ПВО сбита украинская ракета над Дмитриевским районом. Напоминаю, приближаться к обломкам ракет и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112, — написал Смирнов.

Также сообщалось, что ВСУ нанесли удар с помощью беспилотных летательных аппаратов по двум автомобилям в Шебекинском и Грайворонском городских округах Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки никто не пострадал.

Кроме того, в Минобороны России рассказали об уничтожении украинских беспилотников над Смоленской областью. Средства ПВО сбили два дрона самолетного типа. Губернатор региона Василий Анохин уточнил, что никто в результате неудавшейся атаки ВСУ не пострадал. Инцидент произошел около 04:00.

Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь сообщил о жертвах среди мирного населения в результате обстрела ВСУ Донецка из реактивных систем залпового огня. В ходе атаки погибли три человека, еще девять получили ранения. По его данным, атаке подверглись Куйбышевский и Петровский районы города.