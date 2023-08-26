Украинскую ДРГ уничтожили напротив Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» опубликовал видео уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), поставившей лагерь в районе Запорожской АЭС. По данным канала, противник оттуда намеревался перебраться на другой берег.

В районе Запорожской АЭС, на противоположном берегу ДРГ противника разбила лагерь для переброски — но была уничтожена. А как горит-то, — отмечается в сообщении.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что украинские войска не ведут артиллерийских обстрелов ЗАЭС, однако периодически пытаются наносить удары с помощью беспилотников. При этом он подчеркнул, что разрушение станции не грозит. Он пояснил, что артиллерия ВСУ преимущественно ведет огонь по периферии: высоковольтным линиям и подстанциям.

Балицкий добавил, что ЗАЭС построена во времена СССР и «чтобы ее разрушить, надо очень сильно постараться». По его словам, станция защищена даже от падения самолета.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ВСУ совершают не менее десяти попыток в сутки атаковать Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, украинская армия наносит удары с помощью беспилотников. Совершая попытки атак, ВСУ хотят определить уязвимые места в защите АЭС, отметил он.