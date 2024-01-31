Украинским командирам вынесли приговор за обстрел мирных жителей в Донбассе Командиров ВСУ Баранова и Юшко заочно приговорили к 29 годам за обстрел Горловки

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Украинские бригадный генерал Сергей Баранов и командир Виктор Юшко заочно осуждены российским судом на 29 лет лишения свободы за обстрел Горловки в мае 2015 года, в результате которого погибли двое мирных жителей, сообщила пресс-служба СК РФ. Военных ВСУ признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных средств и методов, убийствах и покушениях, а также умышленном повреждении чужого имущества.

Следствием и судом установлено, что Баранов совместно с Юшко и иными представителями вышестоящего военного руководства Украины отдали незаконный приказ подчиненным о прицельном обстреле 26 мая 2015 года из РЗСО «Град» и других артиллерийских систем объектов гражданской инфраструктуры в городе Горловке. В результате обстрела погибли мужчина и девочка 11 лет, — сообщили в СК.

В результате обстрела также были ранены женщина, ее двухлетний сын и новорожденная дочь. Частный дом и хозяйственные постройки семьи были существенно разрушены.

Оба украинских командира объявлены в розыск. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, под обстрел ВСУ в Горловке попал дом, в котором проживала семья Анны Тув, потерявшей мужа и 11-летнюю дочь, сама женщина лишилась руки. В 2019 году нижняя палата парламента Италии выдвинула кандидатуру Анны Тув на Нобелевскую премию мира.

В декабре суд в Донецке приговорил к пожизненному сроку четырех украинских морпехов за убийство 12 человек в Мариуполе. По данным следствия, в марте 2022 года военнослужащие ВСУ открыли огонь по 14 мариупольцам, из которых выжили только двое.