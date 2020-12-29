Украинский журналист сравнил блокаду Крыма с подвигами советских партизан

Ведущий украинского телеканала «НАШ» Александр Лирчук в эфире высказался о блокаде Крыма со стороны официального Киева. Он попытался объяснить действия властей, сравнив их с подвигами советских партизан.
Как
Его доводы разгромил эксперт по энергетике Валентин Землянский. Он указал, что если Россия сможет преодолеть водную блокаду Крыма и наладить на полуострове водоснабжение, Киев уже никак не сможет воздействовать ни на Крым, ни на его жителей. Специалист подчеркнул, что хотя Украина постоянно заявляет о необходимости возвращения Крыма, она при этом всеми своими действиями противоречит такой риторике, создавая сложности для людей.
Представим себе ситуацию, что русские действительно решат вопрос с водой. Уже через год. Они сейчас выделили 50 млрд рублей на подведение воды в Крым. Вы как Крым возвращать собираетесь? ТЭС они там построили. Газ тоже провели. Они решили все вопросы с энергетикой. Мост построили. Продукты в Крым поставляются, в том числе из Турции, — заметил Землянский.
Как ранее
Ранее вице-премьер сообщал, что в Севастополе найдены дополнительные источники воды. Он также поблагодарил губернатора города Михаила Развозжаева за решение по поставке воды из Кадыковского карьера и реки Бельбек.