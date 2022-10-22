Украинский военный заявил об умышленных ударах ВСУ по жилым домам в Донецке

Фото: Министерство обороны Украины

Попавший в плен украинский военный Виталий Катранич рассказал РИА Новости, что артиллерия ВСУ намеренно обстреливала жилые дома в Донецке. По его словам, огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов.

На вопрос, как часто обстреливался Донецк, военнопленный пояснил, что удары могли наноситься неоднократно в течение дня. При этом артиллерия ВСУ получала данные о том, куда попадают снаряды. Катранич подтвердил, что украинские военные умышленно целились по жилым домам, попадания в них были намеренными, а не ошибочными.

Так точно, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что обстрелу ВСУ подвергся центральный район Донецка — Ворошиловский. Один из снарядов попал в здание администрации. Под огнем оказались также Киевский и Куйбышевский районы.

17 октября Донецк подвергся самому сильному обстрелу со стороны украинских войск. По городу были выпущены два снаряда РСЗО «Ураган», а также снаряды натовского калибра «Ураган».